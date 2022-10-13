У США розпочали розслідування проти найвідомішої колекції NFT — Finance.ua

У США розпочали розслідування проти найвідомішої колекції NFT Вчора 23:19 — Фінтех і Картки

У США розпочали розслідування проти найвідомішої колекції NFT

Один з основних фінансових регуляторів США — Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) — розпочав розслідування щодо компанії Yuga Labs. Творця однієї з найпопулярніших NFT-колекцій, Bored Ape Yacht Club (BAYC), запідозрили у порушенні порушення американського федерального законодавства.

У комісії вивчають подібність між невзаємозамінними токенами BAYC і акціями. Якщо це підтвердиться, то компанія-емітент підпаде під дію юрисдикції SEC і буде змушена дотримуватись правил розкриття інформації, повідомив Bloomberg , посилаючись на свої анонімні джерела.

Розслідування має приватний характер, та Yuga Labs ще не було пред’явлено офіційних звинувачень. Журналісти наголошують, що початок розслідування не означає, що на компанію подадуть до суду.

«Добре відомо про прагнення політиків та регуляторів дізнатися більше про новий світ web3. Ми сподіваємося на співпрацю з іншими гравцями галузі та регуляторними органами, для формування зростаючої екосистеми. На правах лідера в цій галузі, Yuga прагне до повної співпраці з будь-якими запитами на цьому шляху», — заявили в компанії.

Крім того, регулятор зацікавився розподілом токена управління ApeCoin (APE). У SEC розслідує, чи є цей альткоїн еквівалентним цінному паперу, оскільки він використовується для управління децентралізованою автономною організацією Bored Ape DAO, яка керує розвитком екосистеми BAYC.

У SEC відмовилися коментувати цю інформацію. Проте, за даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, на тлі цих новин курс ApeCoin упав майже на 9% — до $4,76 за монету.

Варто зазначити, що SEC ще з березня веде роботу з визначення відповідності NFT статусу цінних паперів. Якщо комісія доб’ється свого, то зможе застосувати до таких токенів відповідне законодавство.

Як повідомлялося раніше, APE — не єдиний віртуальний актив, який привернув увагу Комісії з цінних паперів та бірж. Регулятор з кінця 2020 року позивається з компанією Ripple Labs, щоб визнати криптовалюти XRP, що випускається нею, цінним папером.

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