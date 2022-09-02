У США розпочали підготовку до створення цифрового долара — Finance.ua

У США розпочали підготовку до створення цифрового долара Вчора 18:20 — Фінтех і Картки

У США розпочали підготовку до створення цифрового долара

Некомерційна організація Digital Dollar Project (DDP), яка виступає за створення цифрової валюти центрального банку США (CBDC), розпочинає підготовку до створення технічної пісочниці, в якій планує проводити дослідження технологічних, бізнес та політичних рішень для цифрового долара.

Про це повідомляє Coindesk

Робота організації у цьому напрямі має розпочатися у жовтні 2022 року. Учасниками проекту стануть криптокомпанії Ripple, Digital Asset, EMTECH та Knox Networks. Депозитарна трастова та клірингова корпорація (DTCC), яка виступає постачальником фінансових послуг, також стала учасником проекту із запуску CBDC у квітні.

Минулого року Digital Dollar Project анонсувала п’ять пілотних проектів із розробки та тестування токена, прив’язаного до долара США.

У Конгресі США є як прихильники, і противники створення національної цифрової валюти.

США все ще перебувають на ранніх стадіях розгляду можливості запровадження цифрового долара. Зі 105 країн, які в даний час вивчають можливість створення CBDC, 50 серйозно ставляться до цього питання і знаходяться на стадії розробки, пілотного проекту або запуску, а США все ще перебувають на стадії дослідження, сказав Джош Ліпскі, старший директор Центру геоекономіки Атлантичної ради, в інтерв’ю CoinDesk TV у липні.

Раніше цього року Управління фінансових досліджень (OFR) — підрозділ Міністерства фінансів США, який вивчає ризики для фінансової системи, заявив, що цифровий долар може допомогти стабілізувати фінансову систему.

cryptomisto За матеріалами:

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