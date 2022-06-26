У США розпочала роботу біткойн-ферма на сонячних батареях — Finance.ua

У США розпочала роботу біткойн-ферма на сонячних батареях Вчора 22:51 — Технології&Авто

Корпорація Aspen Creek Digital (ACDC) оголосила про запуск в експлуатацію її першого підприємства з видобутку біткойнів. Йдеться про високопродуктивний обчислювальний центр потужністю 6 МВт, обладнаний сонячною фермою потужністю 10 МВт.

Першим хостинг-клієнтом підприємства стала компанія Galaxy Digital.

«Нещодавня волатильність ринку продемонструвала важливість нашої основної стратегії: контроль над потужністю як основний внесок у видобуток біткойнів», — зазначила генеральний директор ACDC Олександра ДаКоста (Alexandra DaCosta).

ACDC використовує майнери покоління S19 для майнінгу у дата-центрі в Колорадо. Поруч із підприємством розташований науково-дослідний та виконавчий центр загальною площею 75000 квадратних футів.

Другим об’єктом ACDC стане дата-центр потужністю 30 МВт, здатний розмістити 10 000 майнерів ASIC. Цей центр обробки даних буде поєднаний із сонячною електростанцією потужністю 87 МВт, яка буде введена в експлуатацію цього літа. Третій проєкт, над яким працює ACDC, — це дата-центр потужністю 150 МВт, який працюватиме разом із сонячною фермою потужністю 200 МВт.

Заробляти можна на криптовалюті. Платформа для автоматизованого стейкінгу aStake дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.