У США розкрили деталі угоди G7 про обмеження ціни на російську нафту — Finance.ua

У США розкрили деталі угоди G7 про обмеження ціни на російську нафту
Гранична ціна, яку країни G7 хочуть встановити на російську нафту, щоб покарати Москву, повинна бути встановлена на рівні справедливої ринкової вартості за вирахуванням будь-якої надбавки за ризик, пов’язаний з її вторгненням в Україну, заявила представник Міністерства фінансів США.
Про це повідомляє Reuters.
Ціна повинна бути встановлена вище граничних витрат видобутку російської нафти і враховувати історичні ціни, заявила Елізабет Розенберг, помічник міністра фінансів США По боротьбі з фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами.
План обмеження цін G7, узгоджений минулого тижня, закликає країни-учасниці відмовити в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам за ціною вище ще не встановленої межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.
Розенберг сказала, що постачальники послуг не повинні будуть самі стежити за дотриманням цінової межі, але можуть покладатися на свідчення покупців і продавців, залишаючи правозастосування на розсуд беруть участь юрисдикцій.
Вона сказала, що країни G7 — Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США — будуть працювати разом у найближчі тижні, щоб визначити граничну ціну та інші ключові деталі реалізації.
«Є кілька ключових даних, які ми розглядаємо, і те, як в кінцевому підсумку повинні бути встановлені ціни, включаючи граничні витрати виробництва російської нафти», — сказав Розенберг.
«Гранична ціна повинна... відповідати історичним цінам, прийнятим на російському ринку», — додала вона.
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