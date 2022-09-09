У США розкрили деталі угоди G7 про обмеження ціни на російську нафту — Finance.ua

У США розкрили деталі угоди G7 про обмеження ціни на російську нафту Вчора 10:34

Гранична ціна, яку країни G7 хочуть встановити на російську нафту, щоб покарати Москву, повинна бути встановлена на рівні справедливої ринкової вартості за вирахуванням будь-якої надбавки за ризик, пов’язаний з її вторгненням в Україну, заявила представник Міністерства фінансів США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна повинна бути встановлена вище граничних витрат видобутку російської нафти і враховувати історичні ціни, заявила Елізабет Розенберг, помічник міністра фінансів США По боротьбі з фінансуванням тероризму і фінансовими злочинами.

План обмеження цін G7, узгоджений минулого тижня, закликає країни-учасниці відмовити в страхуванні, фінансуванні, брокерських та інших послугах нафтовим вантажам за ціною вище ще не встановленої межі цін на нафту і два види нафтопродуктів.

Розенберг сказала, що постачальники послуг не повинні будуть самі стежити за дотриманням цінової межі, але можуть покладатися на свідчення покупців і продавців, залишаючи правозастосування на розсуд беруть участь юрисдикцій.

Вона сказала, що країни G7 — Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США — будуть працювати разом у найближчі тижні, щоб визначити граничну ціну та інші ключові деталі реалізації.

«Є кілька ключових даних, які ми розглядаємо, і те, як в кінцевому підсумку повинні бути встановлені ціни, включаючи граничні витрати виробництва російської нафти», — сказав Розенберг.

«Гранична ціна повинна... відповідати історичним цінам, прийнятим на російському ринку», — додала вона.

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