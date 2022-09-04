У США проти Tesla подали колективний позов через помилкове спрацювання гальм — Finance.ua
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У США проти Tesla подали колективний позов через помилкове спрацювання гальм

Фондовий ринок
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Власник Tesla із Сан-Франциско подав колективний позов проти компанії з виробництва електромобілів через проблему з фантомним гальмуванням, яка, за його словами, перетворила «функцію безпеки на страшний і небезпечний кошмар». Хосе Альварес Толедо стверджує, що сотні тисяч клієнтів Tesla готові приєднатися до його позову.
У позові Tesla звинувачується в приховуванні ризиків безпеки, пов’язаних із системою допомоги водієві Autopilot, порушенні гарантій, нечесному отриманні прибутку та порушенні каліфорнійського закону про недобросовісну конкуренцію. Позивач вимагає накладення штрафу компанії.
«Багато власників Tesla повідомляють про різкі, раптові сповільнення та зупинки через помилкове спрацювання гальмівної системи їхніх автомобілів, навіть якщо поблизу не було жодних об’єктів», — йдеться в позові. «Коли виникає раптовий ненавмисний збій гальмування, функція забезпечення безпеки перетворюється на страшний і небезпечний кошмар».
Раніше Tesla була змушена відкотити версію 10.3 свого програмного забезпечення Full Self-Driving (FSD), удосконаленої системи допомоги водієві, через проблеми з попередженнями про зіткнення та раптове гальмування.

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За матеріалами:
ITC.ua
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