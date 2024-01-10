У США представили новий електричний кросовер Mullen — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США представили новий електричний кросовер Mullen

Технології&Авто
31
У США представили новий електричний кросовер Mullen
У США представили новий електричний кросовер Mullen, Фото: carbuzz.com
Американська компанія Mullen Automotive Inc. презентувала на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі електричний кросовер Mullen Five RS.
Про це повідомляє CarBuzz.
Mullen Five RS має довжину у 4,9 м, що робить його приблизно на 13 см коротшим за Model X від Tesla, але на 15 см довшим за Model Y.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
Загальна потужність автомобіля перевищує 1000 кінських сил.
Сама ж потужність буде надходити від подвійних електродвигунів через двошвидкісну коробку передач, як у Porsche Taycan.
Також у середині встановлений акумулятор із ємністю 100 кВт за годину. На одній зарядці електрокар може проїхати 42 км.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
У компанії додали, що зарядка з 0 до 80% займе всього 21 хвилину на швидкому зарядному пристрої постійного струму.
Зазначається, що максимальна швидкість Mullen Five RS становить понад 322 км, а кросовер може розігнатися з нуля до 96 км за годину менше ніж за дві секунди.
Поставки автомобіля розпочнуться в 2025 році, проте його ціна поки що не розголошується.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.