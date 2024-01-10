У США представили новий електричний кросовер Mullen — Finance.ua

У США представили новий електричний кросовер Mullen
Американська компанія Mullen Automotive Inc. презентувала на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі електричний кросовер Mullen Five RS.
Про це повідомляє CarBuzz.
Mullen Five RS має довжину у 4,9 м, що робить його приблизно на 13 см коротшим за Model X від Tesla, але на 15 см довшим за Model Y.
Загальна потужність автомобіля перевищує 1000 кінських сил.
Сама ж потужність буде надходити від подвійних електродвигунів через двошвидкісну коробку передач, як у Porsche Taycan.
Також у середині встановлений акумулятор із ємністю 100 кВт за годину. На одній зарядці електрокар може проїхати 42 км.
У компанії додали, що зарядка з 0 до 80% займе всього 21 хвилину на швидкому зарядному пристрої постійного струму.
Зазначається, що максимальна швидкість Mullen Five RS становить понад 322 км, а кросовер може розігнатися з нуля до 96 км за годину менше ніж за дві секунди.
Поставки автомобіля розпочнуться в 2025 році, проте його ціна поки що не розголошується.
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