У США представили новий електричний кросовер Mullen — Finance.ua

У США представили новий електричний кросовер Mullen Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

У США представили новий електричний кросовер Mullen, Фото: carbuzz.com

Американська компанія Mullen Automotive Inc. презентувала на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі електричний кросовер Mullen Five RS.

Про це повідомляє CarBuzz

Mullen Five RS має довжину у 4,9 м, що робить його приблизно на 13 см коротшим за Model X від Tesla, але на 15 см довшим за Model Y.

Фото: carbuzz.com

Загальна потужність автомобіля перевищує 1000 кінських сил.

Сама ж потужність буде надходити від подвійних електродвигунів через двошвидкісну коробку передач, як у Porsche Taycan.

Також у середині встановлений акумулятор із ємністю 100 кВт за годину. На одній зарядці електрокар може проїхати 42 км.

Фото: carbuzz.com

У компанії додали, що зарядка з 0 до 80% займе всього 21 хвилину на швидкому зарядному пристрої постійного струму.

Зазначається, що максимальна швидкість Mullen Five RS становить понад 322 км, а кросовер може розігнатися з нуля до 96 км за годину менше ніж за дві секунди.

Поставки автомобіля розпочнуться в 2025 році, проте його ціна поки що не розголошується.

Укрінформ За матеріалами:

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