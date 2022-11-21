У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді — Finance.ua

У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді
Каліфорнійська компанія Drako Motors презентувала електричний позашляховик Dragon потужністю 2000 кінських сил.
Про це повідомляє New Atlas.
Гіперкар може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 1,9 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 322 км за годину.
Зазначається, що на одній зарядці траспортний засіб, який розрахований на 5 осіб, може проїхати 676 кілометрів.
У салоні Dragon встановлені три сенсорні дисплеї 43,4 см з інформаційно-розважальною системою.
Вартість одного екземпляра машини становить 290 тисяч доларів.
У Drako розраховують почати поставляти автомобілі клієнтам у 2026 році. У майбутньому компанія планує збільшити виробництво до 5000 одиниць на рік
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