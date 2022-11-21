У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді — Finance.ua

У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді 21.11.2022, 00:15 — Технології&Авто

У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді, Фото: newatlas.com

Каліфорнійська компанія Drako Motors презентувала електричний позашляховик Dragon потужністю 2000 кінських сил.

Про це повідомляє New Atlas

Гіперкар може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 1,9 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 322 км за годину.

Зазначається, що на одній зарядці траспортний засіб, який розрахований на 5 осіб, може проїхати 676 кілометрів.

Фото: newatlas.com

У салоні Dragon встановлені три сенсорні дисплеї 43,4 см з інформаційно-розважальною системою.

Вартість одного екземпляра машини становить 290 тисяч доларів.

У Drako розраховують почати поставляти автомобілі клієнтам у 2026 році. У майбутньому компанія планує збільшити виробництво до 5000 одиниць на рік

Фото: newatlas.com

Укрінформ За матеріалами:

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