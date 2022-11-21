У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді — Finance.ua
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У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді

Технології&Авто
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У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді
У США представили електропозашляховик Dragon, що може їхати 676 кілометрів на одному заряді, Фото: newatlas.com
Каліфорнійська компанія Drako Motors презентувала електричний позашляховик Dragon потужністю 2000 кінських сил.
Про це повідомляє New Atlas.
Гіперкар може розігнатися з нуля до 96 км за годину за 1,9 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 322 км за годину.
Зазначається, що на одній зарядці траспортний засіб, який розрахований на 5 осіб, може проїхати 676 кілометрів.
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
У салоні Dragon встановлені три сенсорні дисплеї 43,4 см з інформаційно-розважальною системою.
Вартість одного екземпляра машини становить 290 тисяч доларів.
У Drako розраховують почати поставляти автомобілі клієнтам у 2026 році. У майбутньому компанія планує збільшити виробництво до 5000 одиниць на рік
Фото: newatlas.com
Фото: newatlas.com
За матеріалами:
Укрінформ
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