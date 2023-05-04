У США можуть значно посилити оподаткування майнінгу — Finance.ua

У США можуть значно посилити оподаткування майнінгу Сьогодні 03:14 — Криптовалюта

У США можуть значно посилити оподаткування майнінгу

2 травня Рада економічних консультантів Білого дому (CEA) виступила із заявою про посилення оподаткування майнінгу. Новий збір буде спрямований на усунення наслідків «шкоди», яку завдає галузь.

«Акцизний податок на енергію для видобутку цифрових активів (DAME) є прикладом прихильності президента розв’язанню як давніх національних проблем, так і ризиків, що виникають, — у цьому разі витрат, економічних та екологічних, пов’язаних зі зростаючою практикою майнінгу криптоактивів», — ідеться у зверненні

Фактично податок покликаний «врівноважити» ефект від майнінгу у вигляді впливу на тарифи, забруднення навколишнього середовища тощо. Збір становитиме 30% від загальних витрат оператора на електроенергію.

Так, спираючись на матеріал про вартість видобутку BTC у США порталу incrypted.com, операційні витрати фермерів зростуть, наприклад, з $20 тисяч до $26 тисяч. І це просто з введенням єдиного нового податку.

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Ініціатива загрожує не просто ударом по галузі. Вона ризикує зробити весь сегмент нерентабельним, знизивши маржу до критично низького рівня.

При цьому CEA стверджує, що майнінг не приносить «відчутних вигод» на місцевому і федеральному рівнях. А негативні наслідки від галузі більш ніж відчутні.

Як очікується, збір принесе в казну до $3,5 млрд протягом наступних 10 років. Але шанси, що податок буде ухвалено в найкоротші терміни, принаймні в початковому форматі, досить низькі. Республіканці в Конгресі активно підтримують галузь, і є ймовірність, що вони будуть проти подібної «петлі на шиї» майнерів.

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