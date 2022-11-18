У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на допомогу Україні — Finance.ua
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У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на допомогу Україні

Казна та Політика
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У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на допомогу Україні
У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на допомогу Україні
Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесла законопроект щодо аудиту допомоги Україні у її протистоянні з росією.
Про це йдеться у заяві республіканки Тейлор Грін (яка обіцяла не дати Україні «ні пенні» під час передвиборчої кампанії на проміжних виборах до Конгресу) у Twitter.
Окрім неї, законопроект підтримали 10 її однопартійців.
«Викликає глибокий сум бачити тут, у стінах Конгресу, як українські солдати, що стали інвалідами, використовуються для тиску на наш Конгрес. Я закликаю до аудиту коштів для України», — написала Грін.
Відомо, що республіканці також висунули ідею запровадити посаду генерального інспектора з питань України за аналогією до тієї, яка існувала для Афганістану, коли США фінансували їх збройні сили та економіку.
Нагадаємо, президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпанням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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