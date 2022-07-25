У США людині вперше вживили в мозок нейрочип — Finance.ua

У США людині вперше вживили в мозок нейрочип Вчора 07:26 — Технології&Авто

У США людині вперше вживили в мозок нейрочип, Фото: Synchron

Нью-йоркський стартап Synchron випередив компанію Neuralink Ілона Маска і першим в США отримав дозвіл на імплантацію нейрочипа в мозок людини. Пацієнт був з важким паралічем.

Тепер за допомогою нейрочипа людина здатна чатитися в інтернеті, здійснювати онлайн-покупки та виконувати інші завдання, пише Bloomberg.

Розташований в моторній корі чип використовує 16 електродів для моніторингу активності мозку та реєстрації збудження нейронів, коли людина думає. Сила сигналу з часом поліпшується в міру того, як пристрій все глибше зростається з кровоносною судиною й наближається до нейронів.

Фото: Synchron

Нещодавня процедура була першою, яку компанія провела в США, раніше, в Австралії, стартап вже імплантував свої пристрої чотирьом пацієнтам.

Нагадаємо, що Neuralink Маска працює над створенням набагато меншого за розміром і більш потужного імплантату, який, окрім іншого, дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями і навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Втім, мільярдер ще у 2019 році розраховував, що тестування на людях стартує у 2020 році, але його компанія так і не отримала схвалення на випробування на людях.

УНІАН За матеріалами:

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