У США людині вперше вживили в мозок нейрочип — Finance.ua
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У США людині вперше вживили в мозок нейрочип

Технології&Авто
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У США людині вперше вживили в мозок нейрочип
У США людині вперше вживили в мозок нейрочип, Фото: Synchron
Нью-йоркський стартап Synchron випередив компанію Neuralink Ілона Маска і першим в США отримав дозвіл на імплантацію нейрочипа в мозок людини. Пацієнт був з важким паралічем.
Тепер за допомогою нейрочипа людина здатна чатитися в інтернеті, здійснювати онлайн-покупки та виконувати інші завдання, пише Bloomberg.
Розташований в моторній корі чип використовує 16 електродів для моніторингу активності мозку та реєстрації збудження нейронів, коли людина думає. Сила сигналу з часом поліпшується в міру того, як пристрій все глибше зростається з кровоносною судиною й наближається до нейронів.
Фото: Synchron
Фото: Synchron
Нещодавня процедура була першою, яку компанія провела в США, раніше, в Австралії, стартап вже імплантував свої пристрої чотирьом пацієнтам.
Нагадаємо, що Neuralink Маска працює над створенням набагато меншого за розміром і більш потужного імплантату, який, окрім іншого, дозволить контролювати гормони, боротися з депресіями і навіть зможе змусити мозок працювати ефективніше. Втім, мільярдер ще у 2019 році розраховував, що тестування на людях стартує у 2020 році, але його компанія так і не отримала схвалення на випробування на людях.
За матеріалами:
УНІАН
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