У «Слузі народу» повідомили, чи зростатиме ціна на газ для населення — Finance.ua
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У «Слузі народу» повідомили, чи зростатиме ціна на газ для населення

Вчора 14:00Особисті фінанси
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Народний депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук повідомив, що країні вистачить власного газу і ціну на нього не підвищуватимуть, передає офіційний сайт «СН».
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«Збільшення ціни на газ не передбачається насамперед тому, що для потреб населення вистачає газу власного видобутку. Коли „Нафтогаз“ взяв на себе велику кількість облгазів, то визначив стабільну ціну — 7.44 грн кубометр для підприємств, які забезпечують опалення та підігрів води», — сказав депутат.
За його словами, через зупинення роботи частини великих підприємств споживання газу в Україні скоротилося, але у разі потреби є домовленість про постачання додаткових обсягів, зокрема через LNG-термінали у Польщі, Литві та Болгарії.
Також Камельчук додав, що у Раді теж працюють над стабільністю тарифів.
«Готується додатковий закон, який заборонить підвищення тарифів на час війни», — сказав депутат.
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Довідка Finance.uа:

  • Кабінет Міністрів зобов’язав газопостачальну компанію «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня по 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб.
  • Європейський союз має якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі зрідженого газу у США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.
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За матеріалами: Finance.ua
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