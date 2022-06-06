У «Слузі народу» повідомили, чи зростатиме ціна на газ для населення — Finance.ua

У «Слузі народу» повідомили, чи зростатиме ціна на газ для населення

Вчора 14:00 — Особисті фінанси

Народний депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук повідомив, що країні вистачить власного газу і ціну на нього не підвищуватимуть, передає офіційний сайт «СН».

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«Збільшення ціни на газ не передбачається насамперед тому, що для потреб населення вистачає газу власного видобутку. Коли „Нафтогаз“ взяв на себе велику кількість облгазів, то визначив стабільну ціну — 7.44 грн кубометр для підприємств, які забезпечують опалення та підігрів води», — сказав депутат.

За його словами, через зупинення роботи частини великих підприємств споживання газу в Україні скоротилося, але у разі потреби є домовленість про постачання додаткових обсягів, зокрема через LNG-термінали у Польщі, Литві та Болгарії.

Також Камельчук додав, що у Раді теж працюють над стабільністю тарифів.

«Готується додатковий закон, який заборонить підвищення тарифів на час війни», — сказав депутат.

Довідка Finance.uа:

Кабінет Міністрів зобов’язав газопостачальну компанію «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня по 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб.



Європейський союз має якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі зрідженого газу у США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.



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