У «Слузі народу» повідомили, чи зростатиме ціна на газ для населення — Finance.ua

Народний депутат від фракції «Слуга Народу», член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук повідомив, що країні вистачить власного газу і ціну на нього не підвищуватимуть, передає офіційний сайт «СН».
«Збільшення ціни на газ не передбачається насамперед тому, що для потреб населення вистачає газу власного видобутку. Коли „Нафтогаз“ взяв на себе велику кількість облгазів, то визначив стабільну ціну — 7.44 грн кубометр для підприємств, які забезпечують опалення та підігрів води», — сказав депутат.
За його словами, через зупинення роботи частини великих підприємств споживання газу в Україні скоротилося, але у разі потреби є домовленість про постачання додаткових обсягів, зокрема через LNG-термінали у Польщі, Литві та Болгарії.
Також Камельчук додав, що у Раді теж працюють над стабільністю тарифів.
«Готується додатковий закон, який заборонить підвищення тарифів на час війни», — сказав депутат.
Кабінет Міністрів зобов’язав газопостачальну компанію «Нафтогаз Трейдинг» з 1 червня по 31 липня 2022 року реалізовувати газ виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК, в обсягах, необхідних для забезпечення гарячого водопостачання, за ціною 7,42 грн (з урахуванням ПДВ) за куб.
Європейський союз має якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі зрідженого газу у США та Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.