У "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконаний — Finance.ua
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У "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконаний

Вчора 09:28Казна та Політика
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У "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконанийУ "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконаний
Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що економіка України витримує навантаження через війну. Вона також розповіла про стан економіки на момент нападу росії.
Про це вона розповіла Телеграм.
Зокрема, Шуляк розповіла про підсумки лютого для української економіки.
"За підсумками лютого в Україні зафіксовано перевиконання бюджетних надходжень. Тому дякуємо українському бізнесу, який сплачував податки, а деякі підприємці навіть сплачували податки за лютий авансом",— сказала вона.
Шуляк також наголосила, що попри все, пенсії виплачують вчасно з урахуванням індексації.

Довідка Finance.ua:

  • у Міністерстві соціальної політики повідомили, що виплату грошової допомоги, пільг та субсидій у березні у повному обсязі профінансовано;
  • уряд вирішив запустити програму допомоги бізнесу для тимчасового переміщення підприємства із зони бойових дій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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