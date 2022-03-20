У "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконаний — Finance.ua

Зокрема, Шуляк розповіла про підсумки лютого для української економіки.
"За підсумками лютого в Україні зафіксовано перевиконання бюджетних надходжень. Тому дякуємо українському бізнесу, який сплачував податки, а деякі підприємці навіть сплачували податки за лютий авансом",— сказала вона.
Шуляк також наголосила, що попри все, пенсії виплачують вчасно з урахуванням індексації.
Довідка Finance.ua:
у Міністерстві соціальної політики повідомили, що виплату грошової допомоги, пільг та субсидій у березні у повному обсязі профінансовано;
уряд вирішив запустити програму допомоги бізнесу для тимчасового переміщення підприємства із зони бойових дій.