У Словаччині назвали причину припинення постачання електроенергії з України — Finance.ua

У Словаччині назвали причину припинення постачання електроенергії з України
Припинення постачання електроенергії з України до Словаччини від 21 квітня сталося через відсутність комерційної угоди між операторами систем передач е/е обох країн: «Укренерго» та SEPS.
Про це повідомили у компанії SEPS у відповідь на запит РБК-Україна.
«Основною причиною обмеження торгівлі електроенергією в експортному напрямку з України є те, що дотепер не було укладено комерційну угоду, яка б збалансовано охоплювала складні процеси односторонніх щоденних аукціонів за профілем SK-UA», — йдеться у відповіді.
У регуляторі Словаччини зазначили, що односторонні щоденні аукціони організуються і зараз, але потужність, що пропонується на них для експорту з України, становить 0 МВт.
Збільшити потужність для експортного постачання словацька сторона зможе після підписання комерційної угоди з «Укренерго».
«Припускається, що збільшення передавальних потужностей, що пропонуються в рамках щоденних односторонніх аукціонів у напрямку з України, буде здійснено після укладання відповідної комерційної угоди між SEPS та «Укренерго», — зазначили в компанії.
Водночас «Укренерго» подало проект договору словацькій стороні. Підписання очікується після узгодження документа SEPS.
Нагадаємо, за даними «Укренерго», станом на 9 травня продовжувався експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Імпорту в Україну немає.
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