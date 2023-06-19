У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 166,2 млрд гривень, $1,6 млрд та €505 млн — Finance.ua
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У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 166,2 млрд гривень, $1,6 млрд та €505 млн

Фондовий ринок
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У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 166,2 млрд гривень, $1,6 млрд та €505 млн
У січні-травні Мінфін продав ОВДП на 166,2 млрд гривень, $1,6 млрд та €505 млн
У січні-травні Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 166,2 млрд гривень, 1 644 млн доларів і 505 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
Про це свідчать дані Національного банку.
Мінфін розмістив гривневі держоблігації на 166,230 млрд гривень, що на 87,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
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Також було розміщено папери на 1 644 млн доларів та 505 млн євро, що відповідно на 357,7% та 114% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні становила 19,1% річних, у доларах — 4,7% річних (+0,1 в.п.), у євро — 3,1% (+0,4 в.п.) річних.
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Нагадаємо, у 2022 році Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 164,4 млрд гривень, 2 089 млн доларів і 984 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
У 2021 році Мінфін залучив до держбюджету 287,9 млрд гривень, 3 096 млн доларів та 783 млн євро за рахунок розміщення ОВДП. 2020 року Мінфін залучив до держбюджету 258,8 млрд гривень, 3,9 млрд доларів і 845 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

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За матеріалами:
Українські Новини
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