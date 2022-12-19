У січні-листопаді Україна скоротила виробництво пива на 28,1% — Finance.ua
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У січні-листопаді Україна скоротила виробництво пива на 28,1%

Казна та Політика
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Компанія «Укрпиво» (Київ) констатує зниження виробництва пива в Україні на 28,1% до 113,2 млн дал у січні-листопаді 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це йдеться у повідомленні «Укрпива».
«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об. % ) за 11 місяців 2022 року — 113,2 млн. дал, або становить 71,9 % до аналогічного періоду 2021 року, та виробництво солоду — 156 392 тонн, що становить 80,1 % до аналогічного періоду 2021 року», — зазначається в ньому.
Як повідомляли Українськi Новини, у січні-жовтні Україна скоротила виробництво пива на 28,6% до 103,8 млн дал.
Згідно з експертною оцінкою, у 2021 році порівняно з 2020 роком виробництво пива (крім пива безалкогольного) скоротилося на 5% до 170,5 млн дал, виробництво солоду — на 18,5% до 218 500 тонн.
У 2021 році порівняно з 2020 роком експорт пива зменшився на 5,6%, або на 2,527 млн ​​доларів, до 42,431 млн доларів, імпорт — збільшився на 6,9%, або на 4,629 млн доларів, до 71,742 млн доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
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