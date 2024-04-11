У січні-березні виробництво сталі збільшилося 36,6% до 1,7 млн тонн — Finance.ua
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У січні-березні виробництво сталі збільшилося 36,6% до 1,7 млн тонн

Казна та Політика
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У січні-березні виробництво сталі збільшилося 36,6%, або на 452 тис. тонн, до 1 687 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це йдеться в інформації, опублікованій на сайті об'єднання підприємств «Укрметалургпром», передають країнські Новини.
За 3 місяці 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво чавуну збільшилося на 32,1%, або на 386 тис. тонн, до 1 589 тис. тонн, виробництво прокату — на 35,5%, або на 364 тис. тонн, до 1 389 тис. тонн.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році виробництво сталі знизилося на 0,6% до 6 228 тис. тонн порівняно з 2022 роком.
При цьому виробництво чавуну знизилося на 6,1% до 6 003 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 0,4% до 5 372 тис. тонн.
У 2022 році виробництво сталі знизилося в 3,4 раза до 6 263 тис. тонн порівняно з 2021 роком.
За матеріалами:
Українські Новини
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