У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився — Finance.ua
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У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився

Вчора 21:24Казна та Політика
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У січні-березні обіг готівки в касах банків знизивсяУ січні-березні обіг готівки в касах банків знизився
Війна вплинула на обсяги касових оборотів банків: у січні—березні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляють у Нацбанку.
Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем—березнем минулого року.
Видача готівки з кас банків у I кварталі 2022 році становила 544,8 млрд грн. Вона зменшилися не так суттєво, лише на 0,5% порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Водночас за І квартал 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
Традиційно в трійку найпоширеніших касових операцій з видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):
  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 78,9%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів — 5,6%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,6%.
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
  • операції клієнтів із використанням платіжних карток — 34,1%;
  • торговельна виручка — 31,8%;
  • виручка від усіх видів послуг — 14%.
Інфографіка: НБУ Інфографіка: НБУ
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За матеріалами: Finance.ua
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