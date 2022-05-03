У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився — Finance.ua

Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем—березнем минулого року.
Видача готівки з кас банків у I кварталі 2022 році становила 544,8 млрд грн. Вона зменшилися не так суттєво, лише на 0,5% порівняно з відповідним періодом 2021 року.
Водночас за І квартал 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.
Традиційно в трійку найпоширеніших касових операцій з видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):
за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 78,9%;
для придбання іноземної валюти у клієнтів — 5,6%;
для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,6%.
Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
операції клієнтів із використанням платіжних карток — 34,1%;
торговельна виручка — 31,8%;
виручка від усіх видів послуг — 14%.
Інфографіка: НБУ
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