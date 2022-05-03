У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився — Finance.ua

У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився

Вчора 21:24 — Казна та Політика

У січні-березні обіг готівки в касах банків знизився

Війна вплинула на обсяги касових оборотів банків: у січні—березні 2022 року оборот готівки в касах банків знизився порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляють у Нацбанку.

Обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 490,4 млрд грн та зменшився на 11% порівняно з січнем—березнем минулого року.

Видача готівки з кас банків у I кварталі 2022 році становила 544,8 млрд грн. Вона зменшилися не так суттєво, лише на 0,5% порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Водночас за І квартал 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

Традиційно в трійку найпоширеніших касових операцій з видачі готівки потрапили такі (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 78,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів — 5,6%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку — 5,6%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток — 34,1%;

торговельна виручка — 31,8%;

виручка від усіх видів послуг — 14%.

Інфографіка: НБУ

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