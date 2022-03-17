У швейцарських банках заховано понад 200 млрд доларів російських грошей, — Reuters

Вчора 19:00

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів (SBA), банки тримають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (до 213 мільярдів доларів) грошей російських клієнтів. Інформація стала доступною після того, як Швейцарія підтримала санкції проти Росії.

Це вказує на те, що масштаби бізнесу багатих росіян з банками в Швейцарії, найбільшому у світі центрі офшорного збагачення, набагато ширші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

У швейцарській громадськості розгоряються дебати щодо ролі країни. Маттеа Мейєр, співголова соціал-демократів, закликає Швейцарію обмежити будь-які кошти, що належать росіянам, близьким до президента Володимира Путіна та його уряду.

«Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність... допомагають фінансувати війну», — сказала вона, додавши, що Швейцарія «має зробити все можливе, щоб перекрити грошові крани».

Оцінка SBA, яка затьмарює початкові ознаки кредитного ризику росії, ясно показує масштаб задачі запровадження санкцій, як-от заморожування коштів.

Незважаючи на свою російську оцінку, SBA наголосило, що це небагато порівняно із загальними активами, що перебувають у Швейцарії, яку покоління багатих людей з усього світу розглядали як притулок для своїх грошей.

«Доля активів, що зберігаються у російських клієнтів, ймовірно, становить частку в низькому однозначному відсотковому діапазоні від загального обсягу транскордонних активів, депонованих у швейцарських банках», — йдеться у заяві, надісланій Reuters.

Інформація SBA є рідкісною для Швейцарії, яка відхиляла багато попередніх запитів про прозорість. Дані розголошуються після того, як Швейцарія зробила незвичайний крок, застосувавши санкції Європейського Союзу до російських грошей після вторгнення москви в Україну.

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