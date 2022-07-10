У Швейцарії запустили найпотужніший у світі гідроакумулятор – його будували 14 років — Finance.ua

У Швейцарії запустили найпотужніший у світі гідроакумулятор – його будували 14 років Вчора 04:42 — Енергетика

У Швейцарських Альпах на висоті 600 метрів над рівнем моря введено в експлуатацію потужну гідроакумулюючу станцію. На будівництво об’єкта пішло 14 років. Місткість резервуара дозволяє запасати 20 ГВт·год енергії й віддавати її в мережу з потужністю до 900 МВт.

У Швейцарії століттями використовується гідроакумуляція для потреб сільського господарства та промисловості. На сучасному етапі використання гідроакумуляторів дозволяє запасати надлишки сонячної та вітряної генерації, згладжуючи провали в постачанні електрики вночі та в безвітряну погоду. Вода просто перекачується з нижнього резервуару (греблі) у верхній, а для витрати просто скидається назад вниз через зал із турбінами. І так може тривати десятиліттями без значних витрат обслуговування установок.

Будівництво гідроакумулятора у Швейцарських Альпах на базі двох водосховищ у кантоні Валі — Емассон і В’є-Емоссон — тривало довгих 14 років і коштувало 2 млрд євро. Високі трудовитрати пояснюються роботою в горах, тільки для підготовки до якої потрібно пробити 18 км тунелів у скелях. Створити машинний зал для турбін теж було непросто — його розміри в скельній породі становлять 200 м завдовжки та 32 м завширшки. Також потрібно було підняти на 20 м рівень верхнього водосховища, зате тепер вода в ньому дозволяє запасати 20 ГВт·год енергії і віддавати в мережу до 900 МВт, що еквівалентно подачі харчування в майже мільйон будинків.

Гідроакумулятори є перспективним і перевіреним часом рішенням для накопичення енергії з відновлюваних джерел. Нещодавно, наприклад, ми повідомляли, що найбільшу на Близькому Сході гідроакумулюючу станцію будує в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) — Дубайська електроенергетична компанія DEWA. Потужність об’єкта становитиме 250 МВт при акумулюючій здатності верхньої греблі 1,5 ГВт·год.

Sundries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.