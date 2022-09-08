У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2» — Finance.ua

У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2» Вчора 12:46 — Фондовий ринок

У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2»

Процедура банкрутства Nord Stream 2 AG, оператора російського газопроводу «Північний потік-2», припинена до січня 2023 року.

Про це свідчить офіційний торговий бюлетень Швейцарії.

Як випливає з повідомлення, суд швейцарського кантону Цуг продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.

Припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року до 10 січня 2023 року.

Компанія Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому, вона виступає оператором газопроводу Північний потік-2.

Нагадаємо, у лютому Німеччина заморозила сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» після рішення росії визнати ЛДНР і почати війну проти України. Після цього США ввели санкції проти оператора.

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