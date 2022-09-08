У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2» — Finance.ua
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У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2»

Фондовий ринок
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У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2»
У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора «Північного потоку-2»
Процедура банкрутства Nord Stream 2 AG, оператора російського газопроводу «Північний потік-2», припинена до січня 2023 року.
Про це свідчить офіційний торговий бюлетень Швейцарії.
Як випливає з повідомлення, суд швейцарського кантону Цуг продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.
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Припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року до 10 січня 2023 року.
Компанія Nord Stream 2 AG на 100% належить Газпрому, вона виступає оператором газопроводу Північний потік-2.
Нагадаємо, у лютому Німеччина заморозила сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» після рішення росії визнати ЛДНР і почати війну проти України. Після цього США ввели санкції проти оператора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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