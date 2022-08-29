У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій — Finance.ua

У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій Вчора 11:34 — Енергетика

У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій

Комітет депутатів від правих партій та ділових кіл Швейцарії висуває народну ініціативу щодо скасування заборони на будівництво атомних електростанцій у Швейцарії.

Про це повідомляє Le Temps

«Електроенергія для всіх і завжди. Зупиніть відключення світла» — так назвали вони свою ініціативу, яка має на меті внести до Конституції положення про те, що «дозволяються всі форми виробництва електроенергії, безпечної для клімату». Збір підписів має розпочатися наступного тижня.

Водночас соціалісти вважають, що ініціатива не має шансів на схвалення.

Будівництво нових АЕС у країні було заборонено з 2017 року після відповідного референдуму.

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