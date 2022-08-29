У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій

Енергетика
204
У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій
У Швейцарії пропонують скасувати заборону на будівництво атомних електростанцій
Комітет депутатів від правих партій та ділових кіл Швейцарії висуває народну ініціативу щодо скасування заборони на будівництво атомних електростанцій у Швейцарії.
Про це повідомляє Le Temps.
«Електроенергія для всіх і завжди. Зупиніть відключення світла» — так назвали вони свою ініціативу, яка має на меті внести до Конституції положення про те, що «дозволяються всі форми виробництва електроенергії, безпечної для клімату». Збір підписів має розпочатися наступного тижня.
Водночас соціалісти вважають, що ініціатива не має шансів на схвалення.
Будівництво нових АЕС у країні було заборонено з 2017 року після відповідного референдуму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.