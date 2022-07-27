У Швейцарії на 3D-принтері надрукували прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця — Finance.ua
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У Швейцарії на 3D-принтері надрукували прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця

Технології&Авто
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У Швейцарії на 3D-принтері надрукували прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця
У Швейцарії на 3D-принтері надрукували прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця
У Швейцарії показали прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця. Цей семиметровий об’єкт став найбільшою у світі полімерною структурою, надрукованою на 3D-принтері. Проєкт присвячено 53-ій річниці першої висадки людини на Місяць.
Експериментальний парк створило архітектурне бюро SAGA Space Architects у співпраці з учнями Institut auf dem Rosenberg. Як пише Space, це наповнена світлом будівля з трьох поверхів. У приміщенні є місця, які астронавти можуть використовувати для роботи та відпочинку.
Усередині парк обладнано багатофункціональними меблями, що дозволило максимально оптимізувати тісні приміщення. Також мешканцям допомагатиме робот Spot.
Робота над космічним житлом тривала три роки. Студенти розробили творчі концепції й паперові моделі житла, що могло б поміститися в корпус ракети SpaceX Starship. Зовнішню оболонку, надруковану на 3D-принтері, створили в Мілані, а внутрішню структуру — у Копенгагені.
У Швейцарії на 3D-принтері надрукували прототип космічного житла SpaceX для Марса й Місяця
Використання полімеру було свідомим вибором, оскільки він забезпечує більшу універсальність, ніж бетон, що частіше використовують для 3D-друку споруд. Цей матеріал має УФ-стабілізатор, щоб зробити його більш стійким для випромінювання на поверхні Місяця й Марса. Також за потреби полімер можна зруйнувати та використати для створення нової будівлі. 
Найближчими роками студенти Institut auf dem Rosenberg зможуть використовувати парк для імерсивного навчання та розв’язувати складні питання дослідження космосу.
За матеріалами:
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