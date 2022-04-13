У Швеції запустили портал з пошуку безкоштовного житла для українських біженців — Finance.ua

У Швеції запустили портал з пошуку безкоштовного житла для українських біженців

Вчора 22:01 — Особисті фінанси

Шведсько-українська IT-компанія Sigma Software Group запустила онлайн-платформу для мешканців Швеції, які бажають запросити сім’ї українських біженців пожити у своїх квартирах та будинках.

Як повідомляє Sigma Software, житло громадянам України буде надано безкоштовно протягом перших кількох місяців перебування.

За інформацією видання, платформа під назвою Swedes for Ukraine («Шведи для України») була створена за два тижні спільними зусиллями компаній Danir Group (материнська компанія Sigma Group).

Громадяни, які бажають безкоштовно надати українським сім’ям кімнату, квартиру або будинок мінімум на три місяці, можуть зареєструватися на порталі та уточнити деталі розміщення.

У свою чергу біженці, які шукають місце для проживання у Швеції, повинні зареєструватися та подати заявку на житло, яке вони вважають за придатне для своїх сімей.

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