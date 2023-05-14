У Швеції підвищать зарплату для мігрантів — Finance.ua

У Швеції підвищать зарплату для мігрантів Сьогодні 18:02 — Особисті фінанси

У Швеції підвищать зарплату для мігрантів

Королівство Швеція планує подвоїти дохід мігрантів. За даними уряду, вимога щодо доходу іноземних працівників буде збільшена вдвічі.

Про це повідомляє видання Euractiv

Як зазначається в Міністерстві міграції, вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро).

Таким чином імміграція має скоротитися на кілька тисяч осіб, оскільки зміни у зарплаті покликані припинити роботу з низькою оплатою праці.

«Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції», — повідомила міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

У повідомленні йдеться, що трудова імміграція в даний час є найбільшою частиною імміграції до Швеції. Минулого року було надано понад 24 000 дозволів на роботу в порівнянні з приблизно 9 000 дозволів на проживання для шукачів захисту (за винятком українських біженців).

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Згідно з прогнозом Міграційного агентства Швеції, цього року очікується, що 100 000 іноземців звернуться за дозволом на роботу в Швеції, зазначається в матеріалі.

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