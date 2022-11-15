У школах ОАЕ з’являться уроки з NFT та метавсесвітів — Finance.ua

У школах ОАЕ з’являться уроки з NFT та метавсесвітів Сьогодні 03:51 — Фінтех і Картки

У школах ОАЕ з’являться уроки з NFT та метавсесвітів

Оскільки метавсесвіти, NFT, віртуальна реальність, розробка ігор та інші новітні технології стрімко розвиваються, в ОАЕ запроваджують у школах нові програми з їх вивчення, що допоможе підготувати школярів до майбутнього ринку праці, невід’ємною частиною якого стануть блокчейн і криптовалюти.

«Ми вважаємо, що блокчейн — це технологія майбутнього, і ми справді хочемо заглибитися в цей простір, підвищивши про нього обізнаність вчителів, учнів та їхніх батьків. Наші учні з четвертого по шостий клас уже вивчають ігровий дизайн. Ми подбаємо про те, щоб у них було розвинене цифрове мислення. Вони мають чути про NFT, цифрові активи та блокчейн», — заявила директор школи Repton Al Barsha.

За словами Марка Райана, вчителя образотворчого мистецтва для початкових класів у Raha International School в Абу-Дабі, з минулого року він навчає учнів тому, як твори мистецтва можна перетворити на NFT. Учні не фокусуються на купівлі та продажу колекційних токенів. Вони вивчають, як молоді художники можуть заявити про себе в цифровому просторі.

Вчитель ввжає, що сфера NFT розвивається швидше, ніж сама навчальна програма. Раян зазначив, що цього року він уже працював зі школярами над вивченням метавсесвітів The Sandbox і Decentraland.

Нагадаємо, що у вересні Міністерство економіки ОАЕ відкрило офіс у метавсесвіті, за допомогою якого воно може взаємодіяти з громадянами.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.