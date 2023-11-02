У ще одній країні ЄС українці масово відкривають свою справу — Finance.ua
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У ще одній країні ЄС українці масово відкривають свою справу

Особисті фінанси
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У 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство.
До війни частка українців, що починали свою справу у Чехії, була на рівні 1−2% на рік, повідомляє proukrainu.blesk.cz.
За дев’ять місяців 2023 року бізнес у Чехії розпочали 55 тисяч людей. Із них 9% (4904 осіб) — з українським громадянством. Водночас до війни підприємців, які започатковували свою справу, у Чехії було 1−2%. Такі результати аналізу CRIF (Чеського кредитного бюро).
«Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тисяч більше, ніж до війни. Тому логічно, що багато з них вирішують зайнятися підприємництвом. Цього року на кінець третього кварталу 4 904 українців почали свою справу, приблизно по 545 за місяць. Тому я припускаю, що цей рік перевищить минулий, коли в середньому 476 українців на місяць відкривали тут бізнес, за весь рік їх було 5709», — розповіла аналітик CRIF Вера Каменічкова.Найбільше українців відкрили свій бізнес у Празі - 1733 людей. Це 19% від усіх нових ФОП у столиці. Водночас це третина всіх нових підприємців з України, які започаткували справу в Чехії 2023 року. В Устецькому краї відкрили бізнес 625 українців, у Південноморавському зареєструвалися 432 нові підприємці-українці
Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві - 1919 людей (39%). Це 25% від усіх нових ФОП у цій галузі.
«Будівництво вже давно є галуззю, в якій українці знаходять собі застосування. Це одна з тих кількох галузей, що не вимагають досконалого знання місцевої мови, так що можна починати підприємництво відразу з переїзду», — зазначила експерт.
На другому місці переробна промисловість (19%) — ФОП зареєстрували 922 українців.
Вік більшої частини нових підприємців з України у Чехії - віком з 18 до 40 років. Зокрема, 35% - віком 18−31 рік, 36% - 31−49 років.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
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