У серпні Україна збільшила експорт агропродукції на 66%: що в лідерах — Finance.ua

У серпні Україна збільшила експорт агропродукції на 66%: що в лідерах Вчора 07:14 — Аграрний ринок

За серпень з України було відправлено 4,5 млн т зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки. Останній місяць літа став рекордним у весняно-літньому періоді цього року і в півтора раза більшим (66%) за минулий місяць.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Загалом фактичний обсяг відвантаженої агропродукції за пів року становить 12,5 млн т, водночас торік за цей самий період обсяг відправлень був удвічі більшим і дорівнював 26,4 млн т.

Лідером серпня за постачаннями є кукурудза — 1,8 млн т, що на 700 тис. т більше, ніж за липень. Загальний обсяг відвантаженої кукурудзи за останні 6 місяців становив 5,7 млн т.

за постачаннями є кукурудза — 1,8 млн т, що на 700 тис. т більше, ніж за липень. Загальний обсяг відвантаженої кукурудзи за останні 6 місяців становив 5,7 млн т. Другу позицію за обсягом відправлень посідає пшениця — 899 627 т, що на 488 тис. т більше, аніж за липень, але на 25% менше, ніж торік. Обсяг відвантаженої пшениці за пів року становить 1,5 млн т.

за обсягом відправлень посідає пшениця — 899 627 т, що на 488 тис. т більше, аніж за липень, але на 25% менше, ніж торік. Обсяг відвантаженої пшениці за пів року становить 1,5 млн т. Насіння соняшнику відправлено 154 тис. т, минулого місяця — 362 тис. т. Подібна ситуація і зі шротами: 286 тис. т проти 141 тисячі в липні цього року, водночас це і на 102 тис. т більше, ніж торік за цей же період.

Ячменю відвантажено 207 тис. т, що на 23 тис. т більше, ніж за липень, однак на 1,5 млн т менше, ніж за серпень 2021 р. Фактичний обсяг відправленого ячменю за останні 6 місяців становить 446 тис. т.

Показник соняшникової олії за останній місяць літа у порівнянні з липнем змінився у бік збільшення несуттєво, лише на 8,56% — 391 тис. т. Натомість порівняно з минулим роком цьогорічний серпневий обсяг суттєво більший — на 52%.

У шість разів збільшилися відправлення ріпаку: до близько 624 тис. т у порівнянні з 91 тис. т, які були відвантажені в липні. Минулий місяць майже наблизився до минулорічної серпневої позначки, яка становила 782 тис. т. Піврічний показник відправленого ріпаку становить майже 715 тис. т.

На близько як 7 тис. т більше в останній місяць літа відвантажено соєвої олії — 22 401 т. Це на майже 3 тис. т більше, ніж торік.

Відправлення соєвих бобів зменшилися у серпні на понад 13 тис. т — 128 369 т. Торік ця цифра була у 4 рази більшою.

Загальна картина обсягу агропродукції, який фактично перетнув кордон України у відсотках за серпень, така: 40,56% посідає кукурудза, 19,27% — пшениця, 3,37% — насіння соняшнику, 8,56% — соняшникової олії, 6,27% — шроти, ячмінь — 4,53%, соєві боби — 2,81%, соєва олія — 0,49%.

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