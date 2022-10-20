У серпні та вересні до BankID НБУ підключилося 5 нових абонентів — Finance.ua
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У серпні та вересні до BankID НБУ підключилося 5 нових абонентів

Фондовий ринок
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Затребуваність Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для отримання онлайн-послуг зростає.
Про це повідомив НБУ.
Станом на 1 жовтня 2022 року до Системи BankID НБУ підключено 138 абонентів, зокрема:
  • 40 банків (абонентів-ідентифікаторів);
  • 98 учасників — надавачів послуг.
Наразі вже понад 99,9% фізичним особам — держателям платіжних карток українських банків доступні дистанційні послуги з використанням Системи BankID НБУ.
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За IІІ квартал 2022 року в Системі BankID НБУ здіи‌снено понад 8,4 млн успішних електронних ідентифікацій, що майже на третину більше, ніж у ІІ кварталі цього року; щомісячна кількість ідентифікацій у системі вже перевищує довоєнний рівень.
Так, у липні відбулося близько 3 млн успішних ідентифікацій. У 2021 році в середньому відбувалося 2,5 млн успішних ідентифікацій щомісяця.

Довідка Finance.ua:

  • Система BankID Національного банку — державна система віддаленої ідентифікації, використовуючи яку громадяни можуть легко та безпечно отримувати онлайн-доступ до державних, фінансових та комерційних послуг.
  • На сьогодні Система BankID НБУ налічує 141 абонента: 41 банк-ідентифікатор та 100 учасників — надавачів послуг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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