У серпні та вересні до BankID НБУ підключилося 5 нових абонентів — Finance.ua

У серпні та вересні до BankID НБУ підключилося 5 нових абонентів Вчора 16:17 — Фондовий ринок

Затребуваність Системи BankID НБУ як способу віддаленої ідентифікації та верифікації громадян для отримання онлайн-послуг зростає.

Про це повідомив НБУ.

Станом на 1 жовтня 2022 року до Системи BankID НБУ підключено 138 абонентів, зокрема:

40 банків (абонентів-ідентифікаторів);

98 учасників — надавачів послуг.

Наразі вже понад 99,9% фізичним особам — держателям платіжних карток українських банків доступні дистанційні послуги з використанням Системи BankID НБУ.

За IІІ квартал 2022 року в Системі BankID НБУ здіи‌снено понад 8,4 млн успішних електронних ідентифікацій, що майже на третину більше, ніж у ІІ кварталі цього року; щомісячна кількість ідентифікацій у системі вже перевищує довоєнний рівень.

Так, у липні відбулося близько 3 млн успішних ідентифікацій. У 2021 році в середньому відбувалося 2,5 млн успішних ідентифікацій щомісяця.

Довідка Finance.ua:

Система BankID Національного банку — державна система віддаленої ідентифікації, використовуючи яку громадяни можуть легко та безпечно отримувати онлайн-доступ до державних, фінансових та комерційних послуг.

На сьогодні Система BankID НБУ налічує 141 абонента: 41 банк-ідентифікатор та 100 учасників — надавачів послуг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.