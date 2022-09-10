У серпні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 62% до 507 одиниць, — «Укравтопром» — Finance.ua
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У серпні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 62% до 507 одиниць, — «Укравтопром»

Технології&Авто
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У серпні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) знизився на 62% до 507 одиниць.
Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром», передають Українськi новини.
У серпні порівняно з липнем продажі комерційних автомобілів скоротилися на 15%.
«Серед нових комерційних авто найбільшим попитом в минулому місяці користувалися автомобілі марки Renault, яких було зареєстровано 81 од. На другому місці Mercedes — 72 од. Третя сходинка рейтингу у Scania — 58 од. Четвертий результат належить DAF — 40 од. Замикає ТОП-5 рейтингу — Volkswagen, 39 нових комерційних авто якого отримали свої перші реєстраційні номери минулого місяця», — йдеться в повідомленні.
З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів становили 4,3 тис. одиниць, що на 56% менше, ніж за 8 місяців минулого року.
Як повідомляли Українськi Новини, у липні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 65% до 593 одиниць.
У 2021 році порівняно з 2020 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 37% до 15,9 тис. одиниць.
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За матеріалами:
Українські Новини
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