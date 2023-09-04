У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд — Finance.ua

У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд Сьогодні 09:47 — Світ

У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд

У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій майже 90 млрд юанів (або $12,4 млрд). Це найвищий рівень відтоку капіталу з бірж Шанхая і Шенчженя з моменту запуску програми у 2014 році, яка дозволяє закордонним інвесторам торгувати на материковому ринку Китаю.

Про це пише Financial Times.

Експерти з управління активами і аналітики, на яких посилається FT, пов’язують цей стрибок продажу з розчаруванням світових інвесторів. Цьогорічні очікування інвесторів змінилися зі стимулювання загальної економіки на більш обмежену підтримку девелоперів.

Читайте також Китайських компаній найбільше в переліку спонсорів війни від НАЗК

Зокрема, інвестори виражають серйозну турботу стосовно рівня ВВП та здатності влади до досягнення цілі у 5%. Важливим чинником є ринок нерухомості, оскільки негативний вплив на ВВП через ситуацію на ньому може складати 1% або більше.

Сповнює побоювань також банкрутство великого китайського забудовника China Evergrande Group, яке було оголошено раніше в серпні в Нью-Йорку. Це підсилює обурення інвесторів стосовно ринку нерухомості в Китаї та його можливих наслідків для китайської економіки загалом.

Настрої західних інвесторів також впливає напруженість у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.