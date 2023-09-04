У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд — Finance.ua
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У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд

Світ
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У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд
У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій рекордні $12,4 млрд
У серпні іноземні інвестори вивели з китайського ринку акцій майже 90 млрд юанів (або $12,4 млрд). Це найвищий рівень відтоку капіталу з бірж Шанхая і Шенчженя з моменту запуску програми у 2014 році, яка дозволяє закордонним інвесторам торгувати на материковому ринку Китаю.
Про це пише Financial Times.
Експерти з управління активами і аналітики, на яких посилається FT, пов’язують цей стрибок продажу з розчаруванням світових інвесторів. Цьогорічні очікування інвесторів змінилися зі стимулювання загальної економіки на більш обмежену підтримку девелоперів.
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Зокрема, інвестори виражають серйозну турботу стосовно рівня ВВП та здатності влади до досягнення цілі у 5%. Важливим чинником є ринок нерухомості, оскільки негативний вплив на ВВП через ситуацію на ньому може складати 1% або більше.
Сповнює побоювань також банкрутство великого китайського забудовника China Evergrande Group, яке було оголошено раніше в серпні в Нью-Йорку. Це підсилює обурення інвесторів стосовно ринку нерухомості в Китаї та його можливих наслідків для китайської економіки загалом.
Настрої західних інвесторів також впливає напруженість у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.
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