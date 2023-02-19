У Саудівській Аравії збудують незвичайний хмарочос кубічної форми (фото) — Finance.ua
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У Саудівській Аравії збудують незвичайний хмарочос кубічної форми (фото)

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Влада Саудівської Аравії збирається побудувати черговий незвичайний хмарочос на північному заході від центру Ер-Ріяда недалеко від палацу Мурабба.
У Саудівській Аравії збудують незвичайний хмарочос кубічної форми (фото)
Як повідомляє Dezeen, проєкт носить назву Мукааб, він матиме форму куба, з висотою будівлі у 400 метрів, і по 400 метрів з довжиною і шириною.
Хмарочос має стати новою особою Ер-Ріяда, він буде найвищим будинком у місті.
Фасад будівлі складатиметься з трикутних форм, що перекриваються. Понад два мільйони квадратних метрів віддадуть під торгові площі, розмістять 100 тисяч житлових апартаментів та 9 тисяч готельних номерів.
У Саудівській Аравії збудують незвичайний хмарочос кубічної форми (фото)
Він буде включати 80 розважальних і культурних майданчиків, університет технологій і дизайну, багатофункціональний іммерсивний театр і «культовий» музей. Тут ще будуть різні культурні та туристичні пам’ятки, а також майже на всю висоту атріуму облаштують спіралеподібну вежу.
За даними уряду Саудівської Аравії, будівництво планують завершити до 2030 року. Це один із кількох мегапроєктів, які в даний час розробляються в Саудівській Аравії та фінансуються Державним інвестиційним фондом у рамках плану «Бачення Саудівської Аравії 2030» щодо диверсифікації економіки країни. Найвідомішим і найбільш спірним є проєкт Неом.
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