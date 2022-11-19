У Саудівській Аравії створили революційний метод опріснення води — Finance.ua
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У Саудівській Аравії створили революційний метод опріснення води

Технології&Авто
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Команда під керівництвом Науково-технологічного університету імені короля Абдулли (KAUST) розробила ультратонкі мембрани на основі полімерів, які видаляють сіль з морської води ефективніше, ніж будь-які існуючі аналоги. Ю Хан, науковий співробітник KAUST та один із авторів технології, пояснив, що існуючі методики опріснення води мають безліч недоліків.
Так, новітні мембрани з вуглецевими нанотрубками й графеновим покриттям, які повинні були бути стійкими до впливу солі та потужного потоку води, все ж таки виявилися непрактичними через складнощі в установці та використанні.
Хан та його колеги представили світові альтернативу — мембрани з покриттям із мономеру триетинілбензолу. Це дозволило сформувати поверхню з осередками субнанометрового розміру, що пропускають воду і затримують сіль.
Мембрани вже показали чудову роботу в умовах прямого та зворотного осмосу. Наразі команда працює над підвищенням механічної міцності та хімічної стабільності мембрани. Після цього пристрій буде запущений у серійне виробництво.
«Наша кінцева мета — надати універсальну, надійну і багатофункціональну платформу, що здатна виконувати безліч завдань, таких як іонне просіювання і виявлення окремих молекул», — говорить Хан.
За матеріалами:
ua.news
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