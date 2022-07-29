У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів — Finance.ua
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У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів

Технології&Авто
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У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів
У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів
Видання The Wall Street Journal опублікувало концепт проєкту «Дзеркальна лінія», який мають намір збудувати у Саудівській Аравії за планом принца Мохаммеда. Це будівлі 480 метрів заввишки, 120 кілометрів завдовжки з запланованим населенням до пʼяти мільйонів людей та вартістю до $1 трлн.
«Дзеркальна лінія» проходитиме через узбережжя, гори та пустелю. Споруда у вигляді двох паралельних будинків матиме всередині лінію залізниці, вертикальні ферми, стадіони та причали для яхт.
У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів
Ця споруда — один із низки гучних проєктів у рамках «Ніом», проєкту розміром з Київську область, задуманого принцом Мохаммедом для диверсифікації економіки Саудівської Аравії.
«Ніом», що належить суверенному фонду добробуту Саудівської Аравії, хоче залучити іноземні інвестиції та створити тисячі нових робочих місць.
У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів
Початкова оцінка «Дзеркальної лінії», проведена у січні 2021 року, свідчила, що будівництво має відбуватися поетапно і може тривати 50 років. Співробітники «Ніом» у документі висловили декілька занепокоєнь. Люди можуть уникати проживання у настільки великих будинках після пандемії, споруда може змінити динаміку грунтових вод у пустелі та обмежить пересування птахів та інших тварин.
За матеріалами:
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