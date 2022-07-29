У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів — Finance.ua

У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів Вчора 22:12 — Технології&Авто

У Саудівській Аравії планують побудувати півкілометровий хмарочос довжиною 120 кілометрів

Видання The Wall Street Journal опублікувало концепт проєкту «Дзеркальна лінія», який мають намір збудувати у Саудівській Аравії за планом принца Мохаммеда. Це будівлі 480 метрів заввишки, 120 кілометрів завдовжки з запланованим населенням до пʼяти мільйонів людей та вартістю до $1 трлн.

«Дзеркальна лінія» проходитиме через узбережжя, гори та пустелю. Споруда у вигляді двох паралельних будинків матиме всередині лінію залізниці, вертикальні ферми, стадіони та причали для яхт.

Ця споруда — один із низки гучних проєктів у рамках «Ніом», проєкту розміром з Київську область, задуманого принцом Мохаммедом для диверсифікації економіки Саудівської Аравії.

«Ніом», що належить суверенному фонду добробуту Саудівської Аравії, хоче залучити іноземні інвестиції та створити тисячі нових робочих місць.

Початкова оцінка «Дзеркальної лінії», проведена у січні 2021 року, свідчила, що будівництво має відбуватися поетапно і може тривати 50 років. Співробітники «Ніом» у документі висловили декілька занепокоєнь. Люди можуть уникати проживання у настільки великих будинках після пандемії, споруда може змінити динаміку грунтових вод у пустелі та обмежить пересування птахів та інших тварин.

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