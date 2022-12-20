У Ризі продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців — Finance.ua
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У Ризі продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців

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У Ризі продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців
У Ризі продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців
Біженці з України, які зупинилися у Ризі, можуть безкоштовно користуватися міським транспортом. І цю ініціативу влада Латвії вирішила продовжити ще на пів року.
Відтак, до кінця червня 2023 року для українців діятиме безквитковий проїзд у громадському транспорті Риги. Щоправда, ці поправки до правил ще повинні ухвалити на засіданні ради і схвалити Міністерство охорони довкілля та регіонального розвитку.

Безкоштовний проїзд для українців у Ризі

Зараз у столиці Латвії діють пільги на проїзд у громадському транспорті для громадян України, відповідно до яких вони можуть абсолютно безкоштовно користуватися автобусами та трамваями до 31 грудня 2022 року. Ці правила діють для українців, які зареєстровані в Ризькому центрі підтримки жителів.
А після ухвалення поправок дія пільг продовжиться до кінця червня 2023 року. Біженці можуть безплатно користуватися столичним транспортом після отримання електронного проїзного квитка.
Отримати електронний квиток та 100% знижку на проїзд у комунальному транспорті можна у центрах обслуговування клієнтів Rīgas satiksme та у Ризькому центрі підтримки українців, який розташований за адресою вул. Амату, 4. Пільги надають за наявності документів та роздруківки із персональним кодом, який присвоюють у Латвії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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