У російських ритейлерів почалися труднощі із закупівлею овочів — Finance.ua
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У російських ритейлерів почалися труднощі із закупівлею овочів

Вчора 15:32
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Торгові мережі в рф зіткнулися з нестачею овочів відкритого ґрунту та різким зростанням цін на них, насамперед на капусту та моркву.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку.
За словами співрозмовників, насамперед проблема виникла з білокачанною капустою, особливо російського врожаю, також є складнощі з наявністю моркви та буряків.
З 1 по 27 березня ціни на капусту у постачальників зросли на 56%, на моркву — на 47%, на буряк — на 62%, каже співрозмовник у великій мережі.
За підрахунками видання на основі даних онлайн-вітрин, у москві в низці великих мереж ціни на капусту з 17 по 25 березня зросли на 25-30%, до 89-130 руб. за 1 кг, на моркву — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за 1 кг.
Два співрозмовники у роздрібних мережах зазначають, що починається традиційний сезон 1-1,5 місяця, коли місцеві торішні овочі закінчилися, а на ринок надходить імпорт.
«З капустою є певний дефіцит, тому що російська цього року закінчилася раніше масового дозрівання молодої капусти в Узбекистані, Туреччині та Єгипті, що додатково позначається на динаміці цін», — пояснило джерело «Комерсанта» у великій мережі.
Співрозмовник видання у галузі вважає, що деякі сільгоспвиробники, що мають сховища, також можуть притримувати продажі, очікуючи більш високих цін. Великі мережі офіційно тему не коментують. Тільки у Metro запевнили, що не спостерігають складнощів із поставками овочів.
У Мінсільгоспі рф заявили, що ризик нестачі овочів на внутрішньому ринку виключений.
"За митними даними, з початку цього року по 20 березня імпорт картоплі до Росії зріс на 5%, моркви, ріпи та столових буряків — на 7,8%, а капусти — на 39,1% рік до року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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