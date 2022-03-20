У російських банків проблеми з видачею пластикових карток: що відомо — Finance.ua

У російських банків проблеми з видачею пластикових карток: що відомо

Вчора 19:46 — Фінтех і Картки

російські банки не видають пластикових карток «Мир» через відсутність пластику. З відключенням Visa та MasterCard та іншими санкціями у банків виникли серйозні проблеми з випуском нових карток.

Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на повідомлення «Тінькофф банку» у Twitter.

Народний депутат Ярослав Желєзняк розповів про три головні проблеми, з якими зіткнулися російські банки.

Чипи. Поставок від MasterCard не буде. На світових ринках і так дефіцит, а ще й санкції. А власні російські заводи, ймовірно, не впораються, зокрема через брак сировини.

Пластик. Навіть якщо російський виробник пластику зможе забезпечити необхідні обсяги, він абсолютно не застрахований від поломок обладнання, яке нічим буде ремонтувати знову-таки через санкції.

Виробництво карток. Навіть якщо раптом заводи отримають чипи та пластик, завадити випуску можуть і поломки без запчастин для ремонту та відключення програмного забезпечення для верстатів, написав політик.

Варто зазначити, що європейські санкції все ж таки даються взнаки. Але в Росії вдають, що все добре.

Згодом «Тінькофф» банк видалив своє повідомлення і повідомив, що помилилися, і у них ресурсів вистачає.

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