У російських банків проблеми з видачею пластикових карток: що відомо — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У російських банків проблеми з видачею пластикових карток: що відомо

Вчора 19:46Фінтех і Картки
1213
російські банки не видають пластикових карток «Мир» через відсутність пластику. З відключенням Visa та MasterCard та іншими санкціями у банків виникли серйозні проблеми з випуском нових карток.
Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на повідомлення «Тінькофф банку» у Twitter.
Народний депутат Ярослав Желєзняк розповів про три головні проблеми, з якими зіткнулися російські банки.
Чипи. Поставок від MasterCard не буде. На світових ринках і так дефіцит, а ще й санкції. А власні російські заводи, ймовірно, не впораються, зокрема через брак сировини.
Пластик. Навіть якщо російський виробник пластику зможе забезпечити необхідні обсяги, він абсолютно не застрахований від поломок обладнання, яке нічим буде ремонтувати знову-таки через санкції.
Виробництво карток. Навіть якщо раптом заводи отримають чипи та пластик, завадити випуску можуть і поломки без запчастин для ремонту та відключення програмного забезпечення для верстатів, написав політик.
Варто зазначити, що європейські санкції все ж таки даються взнаки. Але в Росії вдають, що все добре.
Згодом «Тінькофф» банк видалив своє повідомлення і повідомив, що помилилися, і у них ресурсів вистачає.
У російських банків проблеми з видачею пластикових карток: що відомо
За матеріалами: Коментарі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.