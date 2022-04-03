У росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчають — Finance.ua

У росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчають
Через санкції в росії логістичні послуги вже подорожчали на 12%, до кінця року їхня вартість зросте на 32%. Це позначиться на цінах на всю продукцію, адже транспортні витрати є у будь-якого бізнесу, і вони закладаються в кінцеву вартість товару або послуги.
Подорожчання безпосередньо пов’язане з відходом з росії брендів, які були потрібні для підтримки місцевого ринку перевезень, пише VC.ru. Зокрема, йдеться про автовиробників, виробників упаковки тощо.
Лише за останній місяць витрати на запчастини зросли на 87%. До кінця року збільшення витрат на обслуговування техніки сягне 90%. Це пов’язано, зокрема, з призупиненням роботи сервісних контрактів з авторизованими центрами закордонних виробників Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, пише видання.
Тобто раніше перевізники могли оплачувати технічне обслуговування та ремонт за якимось абонементом, раз на сезон. Наразі такі послуги вже недоступні, оплачувати поломку при зверненні до сервісного центру потрібно одразу.
Собівартість транспортування подорожчала на 10-12%, а вартість обслуговування автомобілів — на 60%. Перевізники вже просять допомоги у держави.