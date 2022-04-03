У росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчають

Вчора 15:45Світ
682
У росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчаютьУ росії зростуть ціни на все: транспортні послуги стрімко дорожчають
Через санкції в росії логістичні послуги вже подорожчали на 12%, до кінця року їхня вартість зросте на 32%. Це позначиться на цінах на всю продукцію, адже транспортні витрати є у будь-якого бізнесу, і вони закладаються в кінцеву вартість товару або послуги.
Подорожчання безпосередньо пов’язане з відходом з росії брендів, які були потрібні для підтримки місцевого ринку перевезень, пише VC.ru. Зокрема, йдеться про автовиробників, виробників упаковки тощо.
Читайте також
Лише за останній місяць витрати на запчастини зросли на 87%. До кінця року збільшення витрат на обслуговування техніки сягне 90%. Це пов’язано, зокрема, з призупиненням роботи сервісних контрактів з авторизованими центрами закордонних виробників Volvo, Scania, Mercedes-Benz, Iveco, MAN, пише видання.
Тобто раніше перевізники могли оплачувати технічне обслуговування та ремонт за якимось абонементом, раз на сезон. Наразі такі послуги вже недоступні, оплачувати поломку при зверненні до сервісного центру потрібно одразу.
Собівартість транспортування подорожчала на 10-12%, а вартість обслуговування автомобілів — на 60%. Перевізники вже просять допомоги у держави.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.