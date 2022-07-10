У росії заявили про першу з 1991 року дефляцію — Finance.ua
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У росії заявили про першу з 1991 року дефляцію

Світ
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Згідно з даними росстату, у річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.

Що таке дефляція

Це ситуація, коли впродовж певного проміжку часу падає рівень цін в економіці. Простими словами, дефляція — це підвищення купівельної спроможності національної валюти.
Наслідки дефляції:
  • Зниження споживчого попиту або відстрочений попит, адже люди очікують ще більшого зниження цін і не поспішають купувати товари та послуги. Тож ціни падають ще нижче.
  • Падіння виробництва, яке слідкує за падінням попиту. Адже навіщо виробляти товар, який не купують.
  • Закриття підприємств, заводів, які не можуть «утриматися на плаву» через падіння попиту.
  • Масове зростання безробіття через банкрутство компаній і скорочення штатів. Як наслідок, падіння доходів населення.
  • Масовий відтік інвестицій, що ще більше погіршує ситуацію в економіці країни.
  • Багато активів знецінюються.
  • Банки припиняють кредитування бізнесу і населення або дають гроші під нечувано високий відсоток.
Серед позитивних моментів — лише короткострокова ейфорія від зниження цін на товари і послуги.

Чому в росії виникла дефляція

Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі — на 0,4%.
Російські експерти пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу. При цьому ймовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.
За матеріалами:
Телеканал 24
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