У росії заявили про першу з 1991 року дефляцію — Finance.ua

У росії заявили про першу з 1991 року дефляцію
Згідно з даними росстату, у річному вираженні інфляція сповільнилася з 17,1% у травні до 15,9%.
Що таке дефляція
Це ситуація, коли впродовж певного проміжку часу падає рівень цін в економіці. Простими словами, дефляція — це підвищення купівельної спроможності національної валюти.
Наслідки дефляції:
- Зниження споживчого попиту або відстрочений попит, адже люди очікують ще більшого зниження цін і не поспішають купувати товари та послуги. Тож ціни падають ще нижче.
- Падіння виробництва, яке слідкує за падінням попиту. Адже навіщо виробляти товар, який не купують.
- Закриття підприємств, заводів, які не можуть «утриматися на плаву» через падіння попиту.
- Масове зростання безробіття через банкрутство компаній і скорочення штатів. Як наслідок, падіння доходів населення.
- Масовий відтік інвестицій, що ще більше погіршує ситуацію в економіці країни.
- Багато активів знецінюються.
- Банки припиняють кредитування бізнесу і населення або дають гроші під нечувано високий відсоток.
Серед позитивних моментів — лише короткострокова ейфорія від зниження цін на товари і послуги.
Чому в росії виникла дефляція
Основною причиною стало зниження цін на плодоовочеву продукцію, яка подешевшала на 9,6%. Ціни на продовольчі товари в цілому знизилися на 1,2%, на непродовольчі — на 0,4%.
Російські експерти пояснюють це зниженням споживчого попиту та зміцненням рубля, що позначилося на вартості товарів, чутливих до курсу. При цьому ймовірність збереження дефляції після серпня вкрай мала.
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