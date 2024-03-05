У росії за останні 2 роки «воєнно націоналізували» понад 180 компаній — Finance.ua
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У росії за останні 2 роки «воєнно націоналізували» понад 180 компаній

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Генпрокуратура рф за два роки війни подала до судів 40 позовів про вилучення на користь Росії понад 180 компаній, що фактично є воєнною націоналізацією приватної власності.
На основі інформації про позови від СПАРК (Системи професійного аналізу ринків та компаній) та з бази даних судових рішень автори з’ясували, що сумарні активи компаній, активи яких хоче вилучити російська генпрокуратура, становлять близько 1,04 трильйона рублів. Це близько 0,6% ВВП Росії за 2023 рік.
Найбільше позовів стосувалися підприємств ВПК та машинобудування, а також харчової та рибної промисловості (по сім позовів).
Ще по шість позовів стосувались портів та компаній, що займаються нерухомістю та будівництвом.
Понад 20 позовів було задоволено щонайменше у першій інстанції, випливає з підрахунків. Тільки в одному випадку генпрокуратура РФ відмовилася від позову, ще в одному було укладено мирову угоду.
Приводом для вилучення найчастіше були:
  • незаконне володіння власністю (у 20 випадках);
  • порушення антикорупційного законодавства (у 14 випадках).
Ще в трьох випадках прокурори просили визнати недійсними угоди чи бізнес, пояснюючи це порушенням прав РФ. А у трьох випадках причиною стало «фінансування ЗСУ». Деякі позови є неопублікованими чи засекреченими.
Розслідувачі зазначають, що кількість позовів про націоналізацію різко зросла саме за два роки великої війни: у 2010-х їх майже не було, а 2020-го та 2021-го Генпрокуратура подала лише по три позови на рік. «Хвиля» позовів припала на 2023 рік, який журналісти назвали рекордним за кількістю вилучень.
Однією з особливостей «військової націоналізації» в рф те, що у справах почала брати участь ФСБ. Її матеріали та довідки з’являлися у кількох випадках, хоча спецслужба, за їхніми словами, не повинна мати відношення до цивільних процесів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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