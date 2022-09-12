У росії вирішили виробляти власні банкомати: для цього збираються розбирати імпортні на запчастини — Finance.ua

У росії вирішили виробляти власні банкомати: для цього збираються розбирати імпортні на запчастини Вчора 22:20

У росії її Центральний банк розробив «дорожню карту» з виведення на ринок банкоматів власного виробництва. Однак можливості самостійно виробляти апарати немає, тому використовуватимуть запчастини з імпортних.

Як стало відомо «Комерсанту» , два російські виробники — БФС і САГА — вже цієї осені нададуть найбільшим банкам на тестування перші зразки своєї продукції. Якщо воно пройде успішно, то почнеться серійне виробництво банкоматів, і вже в першому кварталі наступного року банки отримають кілька сотень. російських пристроїв.

За словами голови правління асоціації «Фінансові інновації» Романа Прохорова, виробництво банкоматів — досить високотехнологічна галузь, забезпечити швидке імпортозаміщення в ній не вийде, тому доведеться користуватися існуючими можливостями імпорту, зокрема «паралельного».

«До цього моменту банки будуть змушені використовувати імпортні аналоги або варіанти викруткового складання», — впевнений він. Незалежний експерт на ринку платіжних карток Дмитро Вишняков вважає, що необхідності терміново вибудовувати російське виробництво банкоматів немає взагалі.

Зазначимо, у ключових секторах економіки країни-терориста спостерігається різке падіння виробництва. росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією у міру того, як вплив західних санкцій поширюватиметься на галузі, на які агресор роками спирався у своїй економіці.

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