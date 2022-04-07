У росії виник дефіцит контактних лінз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У росії виник дефіцит контактних лінз

Вчора 10:44Фондовий ринок
4226
У росії виник дефіцит найпопулярніших контактних лінз Acuvue, на частку яких припадає половина імпорту цієї продукції в країну.
Виробник — американська Johnson&Johnson на тлі високого попиту обмежила відвантаження мережам, фактично ввівши квотування, щоб уникнути «вимивання» товару. Через проблеми з логістикою збільшилися терміни постачання лінз та інших компаній, включаючи Bausch&Lomb, CooperVision, Alcon.
У мережі «Оптік Сіті» лінзи Acuvue оформляються тільки по передзамовленню, йдеться на сайті сервісу. В інтернет-магазині «Очкарик» обіцяють доставити лінзи до пункту самовивозу на початку травня. У кол-центрах обох мереж повідомили, що очікують на постачання наприкінці квітня.
Обмеження в постачаннях відбуваються на тлі підвищеного попиту на лінзи, тому що росіяни купують продукцію про запас на тлі стрибків курсу валют. Так, у «Айкрафт оптиці» попит у березні рік до року зріс у 1,5–2 рази, у «Інтероптиці» — у 2–2,5 рази, у «Щасливому погляді» — у 3–4 рази. При цьому, за даними Інтероптики, ціни на лінзи в березні вже зросли на 15-20%. Виробник Acuvue збільшив на 25% оптові ціни на наступну закупівлю, призначену на 18 квітня.
Дефіцит збільшуватиметься, вважають учасники ринку, а ціни продовжать зростати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.