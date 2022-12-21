У росії ввели «відкат» з іноземців, які продають бізнес в рф — Finance.ua
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У росії ввели «відкат» з іноземців, які продають бізнес в рф

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На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в рф ухвалили рішення поповнити бюджет за рахунок іноземців, які продають свої активи на території країни-агресора.
Як повідомляє РБК, компаніям з «недружніх» країн дозволять продати свої активи в росії, якщо вони погодяться перерахувати не менше 10% від операції у вигляді добровільного внеску до федерального бюджету.
Альтернативою цьому може бути надання покупцеві розстрочки платежу на строк до двох років.
Такі вимоги розробила підкомісія Мінфіну країни-агресора з видачі дозволів на Угоди резидентів із зарубіжними компаніями з «недружніх» країн, яку очолює глава відомства Антон Силуанов. Чиновники затвердили загаломчотири критерії.
Крім виплати в 10% від суми угоди в бюджет, компаніям потрібно провести незалежну оцінку вартості активів. Продати їх можна буде тільки зі знижкою в розмірі не менше 50% від ціни, встановленої в ході незалежної оцінки.
Війна в Україні та замороження російських активів
20 жовтня Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів.
29 жовтня в США була тривала дискусія щодо майбутнього заморожених активів рф. Демократична партія пропонувала фінансувати Україну за рахунок заарештованих активів рф, проте група республіканців у Палаті Представників і Сенаті США виступила проти.
За матеріалами:
УНІАН
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