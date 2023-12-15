У росії вп’яте за пів року підвищили облікову ставку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії вп’яте за пів року підвищили облікову ставку

78
Рада директорів Центрального банку росії на своєму засіданні 15 грудня підняла ключову ставку до 16% - вп’яте за пів року.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
16% - це найвища ключова ставка з 2014 року.
«росія закінчує рік із найвищою ключовою ставкою з 2014 року. Але тоді, як і навесні 2022 року, Центробанк швидко знизив ставку, а зараз про це не йдеться. Навпаки, Центробанк всіляко переконує ринок, що цього разу високі ставки збережуться надовго», — пише The Moscow Times.
Інфляція та інфляційні очікування залишаються високими, вимагаючи від ЦБ більш жорсткої політики. У листопаді інфляція виявилася максимальною з квітня 2022 року, а уповільнення тижневої інфляції на початку грудня — лише епізодом: на другому тижні грудня зростання цін знову прискорилося, нагадує видання.
При цьому, економіка зростає «істотно швидше» за прогнози.
«Центробанк цьому явно не радий. Це означає, що відхилення російської економіки вгору від траєкторії збалансованого зростання в другому півріччі виявилося більш значним», — пише The Moscow Times.
Центробанк також незадоволений, як і раніше, високими темпами зростання кредитування, особливо в корпоративному секторі.
Прогнозів щодо ставки в Центробанку не дають.
«Оскільки прогнози доводиться регулярно оновлювати, Центробанк знову не дав сигналу про свої плани та обіцяв ухвалювати подальші рішення за ключовою ставкою залежно від того, як поводитиметься інфляція й економіка загалом», — ідеться в публікації.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.