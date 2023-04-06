У росії суттєво подорожчали автомобільні запчастини через заборону на імпорт — Finance.ua
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У росії суттєво подорожчали автомобільні запчастини через заборону на імпорт

Технології&Авто
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У росії продовжують стрімко дорожчати автозапчастини. Деякі деталі з січня 2022 року зросли у ціні на 30-100%.
Про це повідомили на сайті Gazeta.ru.
Найбільше подорожчали деталі для автомобілів європейського виробництва. До 2022 року у рф усі запчастини були дешевшими. На їхню вартість впливають «сірі» постачальники товарів.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну з росії пішли більшість постачальників запчастин для авто. З 2022 року помпи системи охолодження, моторна олива та інші товари європейського виробництва заборонено ввозити до рф.
Зараз росіяни можуть купити багато деталей за допомогою посередників. Вони додають вартість своїх послуг до ціни товарів.
Моторна олива та розхідники від найпопулярніших виробників подорожчали у рф майже вдвічі з січня 2022 року. У продажу часто можна зустріти бюджетні аналоги європейських товарів, але китайського виробництва.
Паралельно з цінами зростає попит на запчастини. За 2022 рік він збільшився на 4,6%. Це пов’язано з підвищенням середнього віку вживаних автомобілів у рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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