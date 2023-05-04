У росії обвалився видобуток газу — Finance.ua
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У росії обвалився видобуток газу

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У першому кварталі 2023 року видобуток газу в росії впав порівняно з аналогічним періодом 2022 року майже на 10%.
Як повідомляє «Комерсант», основний обсяг зниження видобутку припадає на «Газпром». Видобуток газу «Газпромом» продовжує знижуватися на тлі падіння експорту в ЄС.
Видобуток газу на території країни-агресора в січні-березні знизився на 10% рік до року, до 180 млрд кубометрів, у березні — також на 10%, до 61 млрд кубометрів.
«Газпром нафта» скоротила видобуток на 18%, до 8,6 млрд кубометрів, у першому кварталі, а в березні — на 22%, до 2,3 млрд кубометрів.
За матеріалами:
УНІАН
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