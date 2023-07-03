У росії можуть виникнути проблеми з бензином — економіст Сьогодні 20:39

Російська нафтопереробна галузь може мати проблеми з виготовленням бензину, оскільки спеціальні реагенти для переробки купували у США.

Як заявив кандидат економічних наук Іван Ус в ефірі Еспресо , санкції працюють проти росії.

«Щодо проблем з пальним — вони в росії цілком можливі. Для того щоб його отримувати, російська нафтопереробна галузь використовувала реагенти, які вона купувала насамперед у США. Через санкції вони їх купувати не можуть», — сказав він.

Ус додав, що виникає ситуація про яку попереджав в 2014−15 роках один із російських фінансистів.

«Він казав про те, що нафта може бути дуже дорогою, але через те, що вона залежить від реагентів, то рф нічого не отримає від цього. Бо нафту не можна буде переробити у бензин. Це також впливатиме на бензин на АЗС у самій росії», — підсумував економіст.

Нафтові санкції проти рф

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов’язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр рф Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо, що росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

УНІАН За матеріалами:

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