У росії люди побігли скуповувати китайські смартфони — Finance.ua

У росії люди побігли скуповувати китайські смартфони
Вчора 22:17
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Продажі китайських смартфонів у росії на початку березня зросли вдвічі.
Про це пише «Комерсант».
Йдеться про бренди Huawei, Honor, Oppo, Vivo та Realme. Пристрої Xiaomi залишаються у дефіциті з кінця 2021 року.
«З початку конфлікту в Україні росіяни активно скуповували найпопулярніші моделі смартфонів Apple, Samsung і Xiaomi, а потім переключилися на бюджетніші пристрої, які залишилися в наявності», — пише видання.
З 28 лютого по 13 березня продажі смартфонів китайських брендів у Росії зросли вдвічі порівняно з двома попередніми тижнями, розповіли «Ъ» в МТС.