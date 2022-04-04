У росії ціни на нові авто зросли на 40% — Finance.ua

У росії ціни на нові авто зросли на 40%

Нові автомобілі в рф на тлі девальвації рубля та припинення поставок подорожчали в середньому на 40% за березень.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на опитування, проведене серед дилерів, та на дані «Автостату».

Найбільше подорожчання — до 60% — стосується преміальних машин, постачання яких до рф обмежені не лише через проблеми з логістикою, а й санкції США, ЄС та Японії.

За даними «Автостату», у 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не прибрали прайс-листи з сайтів, машини подорожчали на 35-45%.

«У березні вдвічі дорожчала і Lada — АвтоВАЗ, за даними Автостату, підвищив ціни на 11-47% залежно від моделі та комплектації. Вартість найпопулярнішої іномарки Kia зросла на 24-39%», — йдеться у статті.

Найактивніше, в середньому на 50-60%, дорожчали автомобілі верхнього цінового сегменту.

При цьому, доступність преміальних автомобілів значно нижча, оскільки США, ЄС та Японія запровадили заборону нових поставок.

«Саме тут — основний дефіцит, який посилюватиметься з кожним днем, і ми вже це відчуваємо», — кажуть учасники ринку.

«Щодо автомобілів середнього цінового сегменту запаси більші, проте зупинено не лише відвантаження, а й локальні виробництва. Дефіцит машин зростає», — додають дилери.

Продажі автомобілів американських, європейських та японських марок у березні в рф практично зупинились через відсутність нових поставок, а ціни в автосалонах зросли в рази.

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