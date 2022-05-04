У росії через санкції продовжує падати переробка нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У росії через санкції продовжує падати переробка нафти

Вчора 22:37Енергетика
270
На тлі санкцій ЄС і США проти рф після її вторгнення в Україну обсяг переробки нафти в росії продовжує скорочуватися — у квітні він зменшився на 7% щодо березня, до 670 тис. тонн на добу.
Про це пише «Комерсант».
«Причому в межах місяця динаміка теж була негативною: як повідомляло видання 19 квітня, вона становила 675 тис тонн на добу. У Міненерго ще тоді пов’язували зниження переробки нафти щодо минулого місяця насамперед із ремонтними роботами на НПЗ, зазначаючи, що «це щорічне традиційне невелике зниження первинної переробки у квітні-травні», — йдеться у статті.
Місце для вашої реклами
«Значне зниження рівня середньодобової нафтопереробки продемонстрували Уфимський НПЗ та ТАІФ-НК, які стоять у технологічному простої з 1 та 8 квітня відповідно; Туапсинський НПЗ „Роснефти“, який пішов на гарячу циркуляцію ще в середині березня», — зазначає Ганна Лішневецька з «Петромаркету».
Істотне падіння завантаження сировиною спостерігалося також на Комсомольському, Ачинському, Ангарському НПЗ «Роснефти», додають аналітики.
Водночас низка НПЗ збільшили завантаження: Кірішський («Сургутнафтогаз»), Омський («Газпром нафта»), Новошахтинський («Петон Інвест Технолоджі» Ігоря Мнушкіна), Нижегородський (ЛУКОЙЛ) та Яйський заводи Нафтохімсервіс" Юрія Кушнерова та Олександра Говора.
Ключовою причиною зниження нафтопереробки стали санкції США та ЄС, які ускладнили експорт вітчизняної нафти та нафтопродуктів.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.