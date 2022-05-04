У росії через санкції продовжує падати переробка нафти — Finance.ua

У росії через санкції продовжує падати переробка нафти

Вчора 22:37 — Енергетика

На тлі санкцій ЄС і США проти рф після її вторгнення в Україну обсяг переробки нафти в росії продовжує скорочуватися — у квітні він зменшився на 7% щодо березня, до 670 тис. тонн на добу.

Про це пише «Комерсант».

«Причому в межах місяця динаміка теж була негативною: як повідомляло видання 19 квітня, вона становила 675 тис тонн на добу. У Міненерго ще тоді пов’язували зниження переробки нафти щодо минулого місяця насамперед із ремонтними роботами на НПЗ, зазначаючи, що «це щорічне традиційне невелике зниження первинної переробки у квітні-травні», — йдеться у статті.

«Значне зниження рівня середньодобової нафтопереробки продемонстрували Уфимський НПЗ та ТАІФ-НК, які стоять у технологічному простої з 1 та 8 квітня відповідно; Туапсинський НПЗ „Роснефти“, який пішов на гарячу циркуляцію ще в середині березня», — зазначає Ганна Лішневецька з «Петромаркету».

Істотне падіння завантаження сировиною спостерігалося також на Комсомольському, Ачинському, Ангарському НПЗ «Роснефти», додають аналітики.

Водночас низка НПЗ збільшили завантаження: Кірішський («Сургутнафтогаз»), Омський («Газпром нафта»), Новошахтинський («Петон Інвест Технолоджі» Ігоря Мнушкіна), Нижегородський (ЛУКОЙЛ) та Яйський заводи Нафтохімсервіс" Юрія Кушнерова та Олександра Говора.

Ключовою причиною зниження нафтопереробки стали санкції США та ЄС, які ускладнили експорт вітчизняної нафти та нафтопродуктів.

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