У росії бізнес-клієнти банків переходять на юані — Finance.ua

У росії бізнес-клієнти банків переходять на юані

Вчора 11:31 — Світ

російські банки зафіксували різке зросання залишків на рахунках юросіб в юанях — у березні бізнес-клієнти активно переводили у юані кошти з рахунків у євро та доларах, а також відкривали нові рахунки саме у китайській валюті.

Про це пише «Комерсант» з посиланням на опитування серед великих банків.

Згідно з опитуванням видання серед великих банків, у березні їхні бізнес-клієнти почали активно відкривати рахунки в юанях, а також різко збільшувати залишки на рахунках у китайській валюті, у тому числі конвертуючи кошти з рахунків у доларах та євро.

«Зокрема, з початку року в Тінькофф-банку обсяг коштів на рахунках у юанях збільшився приблизно у вісім разів, у МТС-банку — вчетверо. За рік в Уральському банку реконструкції та розвитку (УБРіР) залишки на рахунках клієнтів зросли вчетверо, корпоративних клієнтів МКБ — у кілька разів. У банку „Санкт-Петербург“ у березні кількість відкритих корпоративних рахунків у юанях зросла майже в 3,5 рази, а кількість контрактів у китайській валюті подвоїлася», — пише «Комерсант».

Чому переходять на юань?

Джерело видання у системно значимому банку каже, що у березні кожен третій новий валютний рахунок відкривався у юанях.

Як пишуть в УБРіР, така динаміка пов’язана з санкціями щодо кількох великих державних та приватних банків, що обмежили переказ коштів в іноземні банки. А також із необхідністю пошуку нових партнерів для бізнесу, які могли б стати альтернативою європейським постачальникам.

«В умовах обмежень багато компаній бачать проведення розрахунків у юанях більш стабільним і передбачуваним», — кажуть у МТС-банку.

Компанії акумулюють кошти «під мету виконання зобов’язань за укладеними зовнішньоторговельними контрактами», додали в МКБ.

«Частина клієнтів переводять взаєморозрахунки з китайськими компаніями з доларів на юані, частина відразу починає працювати в цій валюті на прохання постачальника», — кажуть у Тінькофф-банку.

За даними Тінькофф-банку, минулого року частка платежів бізнесу в юанях до Китаю становила 15-25%, зараз досягла 25-30% за кількістю платежів та 30-40% за сумою.

Серед компаній, які використовують юані у розрахунках, переважно імпортери, кажуть у МКБ. А в Тінькофф-банку зазначають, що на розрахунки у юанях переходять компанії, які займаються оптовою торгівлею.

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